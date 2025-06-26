Общество

Александр Дудоров назначен прокурором Кузнецкого района

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Младший советник юстиции Александр Дудоров приказом Генерального прокурора России от 24 июня назначен на должность прокурора Кузнецкого района Пензенской области.

Александр Юрьевич Дудоров родился в 1986 году в Заречном, имеет высшее юридическое образование (в июне 2013-го окончил ПГУ по специальности «юриспруденция»).

В июле 2016-го он поступил на службу в прокуратуру Пензенской области.

«Состоял в должностях помощника, старшего помощника, заместителя прокурора Октябрьского района г. Пензы, начальника отдела проверок достоверности статистической отчетности и информационных технологий управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Пензенской области», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

С ноября 2023 года Александр Дудоров занимал должность прокурора Малосердобинского района.

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Источник — фото прокуратуры
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