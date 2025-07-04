В Железнодорожном районе Пензы сменился прокурор

04.07.2025 | 14:55

В Пензе назначен прокурор Железнодорожного района, им стал советник юстиции Рустам Абубекеров. Приказ о назначении 2 июля подписал Генеральный прокурор РФ.

Рустам Равилевич родился в 1988 году в Пензе. В 2011-м окончил ПГУ по специальности «юриспруденция». В ноябре 2013-го был принят на службу в региональную прокуратуру.

«Состоял в должностях помощника прокурора Железнодорожного района, заместителя прокурора Мокшанского района, старшего помощника прокурора Пензенской области по обеспечению собственной безопасности и физической защиты, старшего прокурора первого отдела (зонального) управления служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений Главного управления кадров Генеральной прокуратуры РФ (с дислокацией в г. Донецке), старшего прокурора первого отдела (зонального) управления служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений Главного управления кадров Генеральной прокуратуры РФ», - перечислили в областной прокуратуре.

До назначения на новую должность Рустам Абубекеров с сентября 2023 года занимал пост прокурора Камешкирского района.

В конце июня стало известно о назначении прокурором Лопатинского района Александра Журавлева.