«Герои ПенZенского края»: тестирование прошел еще 21 участник

22.05.2025 | 21:01

В дополнительные сроки - с 12 по 15 мая - прошел тестирование 21 участник программы «Герои Пенzенского края», сообщили в областном правительстве. По объективным причинам они не смогли сделать это дистанционно в апреле, вместе со всеми.

Сейчас результаты обрабатываются. Затем общественный совет программы «Герои Пенzенского края» рассмотрит их и определит, кто будет допущен до этапа очных собеседований с экспертами.

«Всего для участия в проекте было подано более 370 заявок. Ранее до этапа очного собеседования было допущено 88 кандидатов, показавших лучшие результаты в дистанционных отборочных испытаниях», - уточнили в правительстве.

Собеседования продлятся до 6 июня. Итоги отбора объявят 1 июля.

Цель программы «Герои ПенZенского края» - подготовка компетентных руководителей из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях, корпорациях (компаниях) регионального уровня.

По итогам этапов регистрации, тестирования и собеседования будет сформирован список, в который войдут не менее 35 человек, принимавших участие в СВО до момента подачи заявки, и не менее 15 - из числа действующих военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Они получат приглашения к прохождению образовательной программы.

«Эти люди станут основой нашей управленческой команды и помогут реализовать масштабные проекты, направленные на развитие родного региона», - подчеркнул губернатор Олег Мельниченко.