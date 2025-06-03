В Пензенской области участник СВО стал главой сельсовета

03.06.2025 | 11:27

В Пензенской области ветерана СВО Александра Орлова утвердили на должность главы администрации Канаевского сельсовета Городищенского района.

Решение приняли на очередной сессии комитета местного самоуправления в понедельник, 2 июня.

Александр Орлов родился в Пачелме в 1982 году. В 2006-м он окончил Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию, с октября 2023-го по март 2025-го находился в зоне СВО в звании рядового.

С апреля 2025-го Орлов работал главным специалистом администрации Канаевского сельсовета. О биографии мужчины рассказал телеграм-канал программы «Герои Пензенского края», участником которой он стал.

По словам Александра Орлова, он имеет управленческий опыт - получил его, работая в строительных организациях в должности директора, главного инженера.

Ранее сообщалось, что на кресло депутата Пензенской городской думы восьмого созыва, пустующее после ухода Жиганши Туктарова, будет претендовать 27-летний участник СВО Даниил Кошлаков.

Именно он одержал победу на праймериз (электронное предварительное внутрипартийное голосование), проводившихся «Единой Россией» с 19 по 25 мая.