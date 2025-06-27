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Общество

Прокурором Лопатинского района назначен Александр Журавлев

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Прокурором Лопатинского района стал младший советник юстиции Александр Викторович Журавлев. Приказ о его назначении подписан 24 июня.

Александр Журавлев получил высшее юридическое образование. В июле 2010 года он окончил пензенский педагогический университет имени В. Г. Белинского по специальности «юриспруденция».

Журавлев занимал должности следователя Нижнеломовского межрайонного следственного отдела следственного управления следственного комитета при областной прокуратуре, заместителя руководителя того же отдела.

С 2019-го он работал помощником прокурора Вадинского района, заместителем прокурора Земетчинского района.

«С ноября 2024 года состоял в должности старшего прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов следствия управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры области», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

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