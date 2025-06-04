Общество

Назначен новый прокурор Неверкинского района

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Старший советник юстиции Алексей Николаевич Зубарев назначен на должность прокурора Неверкинского района Пензенской области. Соответствующий приказ 2 июня подписал Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

Алексей Зубарев родился в 1982 году. В 2004-м окончил Пензенский государственный университет по специальности «юриспруденция».

С октября 2003 года по январь 2011-го проходил службу на должностях следователя прокуратуры Кузнецкого района и заместителя руководителя Кузнецкого межрайонного следственного отдела СУ СК при областной прокуратуре.

Продолжил службу в органах СК РФ в должности замруководителя Кузнецкого межрайонного следственного отдела, руководителя Сердобского межрайонного следственного отдела.

В октябре 2016 года вновь принят на службу в органы прокуратуры. Занимал посты старшего помощника и заместителя прокурора города Кузнецка, затем перешел в областную прокуратуру.

«С января 2024 года замещал должность начальника отдела программно-технологического обеспечения управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

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Источник — фото областной прокуратуры
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