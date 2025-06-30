В мэрии Пензы назначили руководителя правового управления

30.06.2025 | 14:54

В администрации Пензы назначили руководителя правового управления. Начальником стала Альбина Узбякова, ранее являвшаяся заместителем.

О кадровых изменениях глава города Олег Денисов сообщил на аппаратном совещании в понедельник, 30 июня. Он уточнил, что Альбина Владимировна занималась юридической деятельностью в мэрии с 2006 года.

«За это время она прошла путь от главного специалиста до заместителя начальника правового управления, на предыдущем посту она работала с 2014 года», - отметил Денисов.

В администрации пояснили, что Альбина Узбякова имеет высшее образование, окончила Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского по специальности «юриспруденция».

Правовое управление администрации Пензы участвует в разработке и воплощении идей по развитию города, принимает обращения граждан и общественных организаций, касающиеся вопросов благоустройства, здравоохранения, работы общественного транспорта и др. Также управление помогает в реализации социальных проектов.