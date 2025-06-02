Политика

У главы Пензы Олега Денисова появился первый заместитель

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В администрации Пензы назначен первый заместитель главы. Им стал Андрей Шиганков, сообщили в пресс-службе мэрии в понедельник, 2 июня.

Шиганков вошел в руководящий состав органа местного самоуправления в декабре 2024 года. Он занял введенную с октября должность зама по внутренней политике, стал координировать деятельность отделов организационно-контрольной работы, информационно-аналитического обеспечения, а также отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями.

Глава города Олег Денисов тогда подчеркнул, что внутренней политике необходимо уделять особое внимание.

Кресло первого заместителя (по организации деятельности администрации) долгое время оставалось вакантным, исполнение обязанностей временно было возложено на Сергея Волкова - зама по социальной политике.

Также должности заместителей занимают Ильдар Усманов (по городскому хозяйству), Ярослав Щигорев (по земельным и градостроительным вопросам) и Дарья Просточенко (по экономике и развитию предпринимательства). Сферу внутренней политики временно продолжит курировать Андрей Шиганков.

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Источник — фото администрации Пензы
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