Анастасия Асташкина назначена замглавы администрации Пензы

В Пензе заместителем главы администрации города по земельным и градостроительным вопросам назначена Анастасия Асташкина, сообщили в пресс-службе мэрии. К обязанностям она приступила в пятницу, 20 июня.

Ранее Асташкина руководила управлением градостроительства и архитектуры города - с декабря 2023 года.

«Анастасия Александровна имеет 2 высших образования. Она окончила ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» по специальностям «промышленное и гражданское строительство», «экономика и управление на предприятии (в строительстве), строительство», - рассказали в мэрии.

Ранее пост заместителя главы администрации по земельным и градостроительным вопросам занимал Ярослав Щигорев. Он покинул должность 17 июня.

Трудовые отношения были прекращены по взаимному согласию сторон, уточнили в мэрии.

