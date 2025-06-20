Анастасия Асташкина назначена замглавы администрации Пензы

В Пензе заместителем главы администрации города по земельным и градостроительным вопросам назначена Анастасия Асташкина, сообщили в пресс-службе мэрии. К обязанностям она приступила в пятницу, 20 июня.
Ранее Асташкина руководила управлением градостроительства и архитектуры города - с декабря 2023 года.
«Анастасия Александровна имеет 2 высших образования. Она окончила ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» по специальностям «промышленное и гражданское строительство», «экономика и управление на предприятии (в строительстве), строительство», - рассказали в мэрии.
Ранее пост заместителя главы администрации по земельным и градостроительным вопросам занимал Ярослав Щигорев. Он покинул должность 17 июня.
Трудовые отношения были прекращены по взаимному согласию сторон, уточнили в мэрии.
