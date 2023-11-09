Названы адреса базаров, где можно будет купить елку со скидкой

09.11.2023 | 19:11

В 2023 году на некоторых елочных базарах Пензы будет действовать традиционная скидка 10% по социальной карте «Забота».

Как пояснил PenzaInform.ru и. о. замглавы администрации города Олег Денисов, хозяйствующие субъекты самостоятельно определяют цены на продаваемые товары, но мэрии удалось договориться о скидке в 10% по карте «Забота» на части елочных базаров.

Ее предоставят по следующим адресам: ул. Воронова, 18; ул. Кижеватова, 21; ул. Тепличная, 15; ул. Бийская, 8; ул. Экспериментальная, 7; ул. Мира, 6; ул. Лобачевского, 11; ул. Циолковского, 3; ул. Измайлова, 67; ул. 8 Марта, 25; пр. Победы, 24; ул. 8 Марта, 7а; ул. Островского, 70Б; ул. Ленинградская, 1; ул. Калинина, 93; ул. Пушкина/ул. Бекешская.

В Пензе елочные базары начнут работать с 1 декабря. Продавать хвойные деревья будут строго в отведенных местах вплоть до 31 декабря.

Торговые места должны иметь ограждение, освещение, новогоднее оформление и вывеску с наименованием хозяйствующего субъекта. За соблюдением всех правил станут следить контролирующие органы. За несанкционированную торговлю предусмотрены штрафы.