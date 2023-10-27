В Пензе готовятся к открытию елочных базаров

27.10.2023 | 17:54

С 1 декабря на территории всех районов Пензы начнут работать елочные базары. Соответствующее постановление 26 октября подписал глава города Александр Басенко.

Продавать хвойные деревья будут в строго отведенных местах вплоть до 31 декабря. За соблюдением всех правил станут следить контролирующие органы. За несанкционированную торговлю предусмотрены штрафы.

Места продажи будущих новогодних красавиц необходимо огородить. У коммерсантов должны иметься документы от минлесхоза и договоры на право пользоваться контейнерными площадками.

К 10 декабря предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания должны оформить фасады своих зданий, входные группы, окна, залы в соответствующей тематике, украсить деревья на прилегающей территории, обеспечить включение вечерней подсветки с 16:00 до 8:00.

В прошлом году в Пензе было 78 елочных базаров, открываться они начали 9-10 декабря. В среднем стоимость сосны составляла от 400 рублей за метр.