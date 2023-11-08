Сетевое издание|18+|Среда|8 ноя 2023|15:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Вместе с «туалетными» число камер на набережной вырастет до 14

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Установку 4 камер в районе туалетов на набережной планируют завершить до конца рабочей недели - до 10 ноября. В среду, 8-го числа, там прокладывали электрический кабель, проинформировали в мэрии.

Видеонаблюдение у туалетов организуют из-за неоднократных атак на них вандалов - для предупреждения новых инцидентов. В администрации надеются, что после этого в кабинках перестанут снимать двери с петель, разрисовывать стены, забивать сантехнику туалетной бумагой.

Все это время - с начала октября - туалеты закрыты.

Камеры интегрируют в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». 10 штук на набережной уже есть - в районе прогулочной зоны. «Они активно помогают в фиксировании и раскрытии правонарушений», - сообщил начальник Управления по делам ГОЧС Пензы Алексей Михайлов.

Всего в областном центре в систему объединены 69 видеокамер. Они расположены в общественных местах: в скверах Пушкина, «Копилка пословиц», Славы, на Соборной площади и др.

За 2022 год в Пензе благодаря записям с камер раскрыли более 600 преступлений, за 9 месяцев 2023-го - более 400, уточнили в ГБУ «Безопасный регион».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Пензы
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте