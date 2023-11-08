Вместе с «туалетными» число камер на набережной вырастет до 14

08.11.2023 | 13:34

Установку 4 камер в районе туалетов на набережной планируют завершить до конца рабочей недели - до 10 ноября. В среду, 8-го числа, там прокладывали электрический кабель, проинформировали в мэрии.

Видеонаблюдение у туалетов организуют из-за неоднократных атак на них вандалов - для предупреждения новых инцидентов. В администрации надеются, что после этого в кабинках перестанут снимать двери с петель, разрисовывать стены, забивать сантехнику туалетной бумагой.

Все это время - с начала октября - туалеты закрыты.

Камеры интегрируют в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». 10 штук на набережной уже есть - в районе прогулочной зоны. «Они активно помогают в фиксировании и раскрытии правонарушений», - сообщил начальник Управления по делам ГОЧС Пензы Алексей Михайлов.

Всего в областном центре в систему объединены 69 видеокамер. Они расположены в общественных местах: в скверах Пушкина, «Копилка пословиц», Славы, на Соборной площади и др.

За 2022 год в Пензе благодаря записям с камер раскрыли более 600 преступлений, за 9 месяцев 2023-го - более 400, уточнили в ГБУ «Безопасный регион».