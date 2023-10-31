У туалетов на набережной Суры начали устанавливать камеры

31.10.2023 | 17:01

В Пензе нашли подрядчика на установку камер видеонаблюдения у новых общественных туалетов на набережной Суры.

Специалисты уже приступили к работам, сообщили в пресс-службе мэрии во вторник, 31 октября.

Всего город закупил четыре камеры. Заключен договор на проведение земляных работ. Подрядчик сейчас прокладывает кабель к местам установки оборудования, которое хотят закрепить снаружи кабинок.

«Учитывая, что содержанием туалетов на постоянной основе занимается специализированная организация, то по времени записи с видеокамер будет просто вычислить хулиганов», - рассказали в мэрии.

Ранее стало известно, что общественные уборные на обновленном участке набережной пришлось закрыть. Кабинки постоянно подвергались атакам хулиганов. Несознательные граждане разрисовывали стены и срывали с петель двери, забивали бумагой унитаз.

Было решено установить рядом с туалетами видеокамеры. Работать кабинки начнут тогда, когда работы завершат и с помощью оборудования станут следить за порядком.