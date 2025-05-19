Новые камеры на дорогах: за какие нарушения будут приходить штрафы

19.05.2025 | 17:58

В Пензенском регионе установили 7 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры появились там, где чаще всего случаются серьезные аварии.

5 комплексов смонтировали в Пензе. По рекомендациям ГАИ оборудование настроено на определенные виды нарушений:

- перекресток улиц Ульяновской и Черничной - на несоблюдение направления движения по полосам (разметки) и проезд на запрещающий сигнал светофора;

- проспект Строителей, 88 (вблизи пересечения с ул. Собинова), - на превышение скорости;

- ул. Злобина, 52 (после съезда с моста им. Капашина), - на превышение скорости;

- ул. Свердлова, 2 (вблизи пересечения с Набережной Реки Мойки), - на превышение скорости и непредоставление преимущества пешеходам на переходе;

- ул. Ладожская, 162Б (сбоку от ТЦ «Весна»), - на превышение скорости и непредоставление преимущества пешеходам на переходе.

Кроме того, как сообщили в ГБУ «Безопасный регион», 2 комплекса появились в Пензенском районе:

- на 268 км + 132 м трассы Р-208 Тамбов - Пенза (настроен на превышение скорости);

- на 426 км + 150 м трассы Р-158 Нижний Новгород - Саратов (настроен на выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию, несоблюдение направления движения по полосам (разметки), проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил применений ремней безопасности и нарушение правил пользования телефоном водителем).