Сетевое издание|18+|Вторник|20 мая 2025|01:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Дождь |

Общество

Новые камеры на дорогах: за какие нарушения будут приходить штрафы

Печать
Telegram

В Пензенском регионе установили 7 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры появились там, где чаще всего случаются серьезные аварии.

5 комплексов смонтировали в Пензе. По рекомендациям ГАИ оборудование настроено на определенные виды нарушений:

- перекресток улиц Ульяновской и Черничной - на несоблюдение направления движения по полосам (разметки) и проезд на запрещающий сигнал светофора;

- проспект Строителей, 88 (вблизи пересечения с ул. Собинова), - на превышение скорости;

- ул. Злобина, 52 (после съезда с моста им. Капашина), - на превышение скорости;

- ул. Свердлова, 2 (вблизи пересечения с Набережной Реки Мойки), - на превышение скорости и непредоставление преимущества пешеходам на переходе;

- ул. Ладожская, 162Б (сбоку от ТЦ «Весна»), - на превышение скорости и непредоставление преимущества пешеходам на переходе.

Кроме того, как сообщили в ГБУ «Безопасный регион», 2 комплекса появились в Пензенском районе:

- на 268 км + 132 м трассы Р-208 Тамбов - Пенза (настроен на превышение скорости);

- на 426 км + 150 м трассы Р-158 Нижний Новгород - Саратов (настроен на выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию, несоблюдение направления движения по полосам (разметки), проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил применений ремней безопасности и нарушение правил пользования телефоном водителем).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте