На улице Кураева скорректировали работу камер фотовидеофиксации

16.06.2025 | 17:56

На улице Кураева в Пензе скорректировали работу камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, сообщили в мэрии в понедельник, 16 июня. Водителям, которые паркуются в неположенных местах, будут приходить штрафы.

В 2024 году для повышения пропускной способности на отрезке улицы Кураева между Кирова и Володарского увеличили количество полос с двух до трех. В июне 2025-го там разрешили на некоторых участках параллельную парковку. Соответствующие знаки установлены, разметка нанесена.

«Подъезжая к торговым центрам, водители часто оставляли свои машины во втором ряду, тем самым создавая пробки. Теперь камеры фотовидеофиксации перенастроены - они выявляют нарушения правил парковки», - рассказал замначальника управления ЖКХ Дмитрий Крысин.

Ранее председатель гордумы Денис Соболев, высказываясь по теме улицы Кураева, где некоторые пензенцы оставляют машины, пренебрегая запрещающими знаками, заговорил о необходимости создать в Пензе зону платных парковок.

Также он объяснил, почему «Парконы» не могут штрафовать водителей-нарушителей на Московской.