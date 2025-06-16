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Общество

На улице Кураева скорректировали работу камер фотовидеофиксации

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На улице Кураева в Пензе скорректировали работу камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, сообщили в мэрии в понедельник, 16 июня. Водителям, которые паркуются в неположенных местах, будут приходить штрафы.

На улице Кураева скорректировали работу камер фотовидеофиксации

В 2024 году для повышения пропускной способности на отрезке улицы Кураева между Кирова и Володарского увеличили количество полос с двух до трех. В июне 2025-го там разрешили на некоторых участках параллельную парковку. Соответствующие знаки установлены, разметка нанесена.

На улице Кураева скорректировали работу камер фотовидеофиксации

«Подъезжая к торговым центрам, водители часто оставляли свои машины во втором ряду, тем самым создавая пробки. Теперь камеры фотовидеофиксации перенастроены - они выявляют нарушения правил парковки», - рассказал замначальника управления ЖКХ Дмитрий Крысин.

На улице Кураева скорректировали работу камер фотовидеофиксации

Ранее председатель гордумы Денис Соболев, высказываясь по теме улицы Кураева, где некоторые пензенцы оставляют машины, пренебрегая запрещающими знаками, заговорил о необходимости создать в Пензе зону платных парковок.

На улице Кураева скорректировали работу камер фотовидеофиксации

Также он объяснил, почему «Парконы» не могут штрафовать водителей-нарушителей на Московской.

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Источник — фото администрации Пензы
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