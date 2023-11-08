В Пензенской области «тигры» с начала года пресекли 25 преступлений

08.11.2023 | 14:32

В Пензенской области бойцы отряда содействия полиции «Тигр» за 10 месяцев пресекли 25 преступлений и 1 545 административных правонарушений.

Таким образом, в октябре они показали большую результативность, чем в сентябре. Во втором осеннем месяце молодые люди поучаствовали в пресечении 3 преступлений - это на 1 больше, чем в первом.

С начала года бойцы выходили на дежурство 6 928 раз. Чаще всего они сопровождали полицейских - в 6 469 случаях. Реже «тигры» работали под началом сотрудников МЧС, ФСИН и Росгвардии.

Отряд был создан 9 декабря 2022 года. В него входят воспитанники колледжей, техникумов и высших учебных заведений из Пензы, Кузнецка, Каменского, Нижнеломовского, Сердобского, Башмаковского, Белинского, Земетчинского, Мокшанского, Спасского и Шемышейского районов. Их главная задача - содействие полиции в охране общественного порядка. Задерживать злоумышленников в соответствии с законом молодые люди не имеют права, это прерогатива органов внутренних дел.

Командир отряда - ветеран МВД России и ветеран боевых действий Алексей Картушин. Штаб «тигров» размещается в «Доме Бадигина» на улице Куйбышева, 3, в Пензе.