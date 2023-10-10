В Пензенской области «тигры» за месяц пресекли два преступления

10.10.2023 | 11:35

Бойцы отряда содействия полиции «Тигр» с января по сентябрь 2023 года выходили на дежурства под началом сотрудников МВД, МЧС, ФСИН и Росгвардии 6 334 раза.

«За 9 месяцев при непосредственном участии бойцов сотрудниками полиции было пресечено 22 преступления и 1 438 административных правонарушений», - сообщили областном министерстве общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей.

Ранее указывалось, что за 8 месяцев 2023-го «тигры» поучаствовали в пресечении 20 преступлений и 1 362 административных правонарушений.

Отряд был создан 9 декабря 2022 года. В него входят воспитанники колледжей, техникумов и высших учебных заведений из Пензы, Кузнецка, Каменского, Нижнеломовского, Сердобского, Башмаковского, Белинского, Земетчинского, Мокшанского, Спасского и Шемышейского районов. Их главная задача - содействие полиции в охране общественного порядка. Задерживать злоумышленников в соответствии с законом молодые люди не имеют права - это прерогатива органов внутренних дел.

Командир отряда - ветеран МВД России и ветеран боевых действий Алексей Картушин. Штаб «тигров» размещается в «Доме Бадигина» на улице Куйбышева, 3, в Пензе.