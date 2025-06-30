В Пензенской области проверили более 4 000 иностранцев

30.06.2025 | 11:22

В Пензенской области подвели итоги первого этапа операции «Нелегал-2025». В ее рамках полицейские проверили более 4 000 иностранцев.

Приезжих из других государств искали в местах их пребывания в регионе. Было выявлено 171 нарушение миграционного законодательства. По всем случаям составлены протоколы, назначены штрафы на общую сумму около 400 000 рублей. 22 человека выдворены за пределы России.

Также военные следователи вручили 12 повесток людям, получившим гражданство, но забывшим об обязанности служить стране.

«Кроме того, участники мероприятия проинформировали работодателей иностранных граждан о действующем законодательстве, регулирующем привлечение и использование иностранных работников, а также об ответственности за нарушение миграционных правил», - сообщили в областном УМВД РФ.

Наниматели должны уведомлять уполномоченные органы о приеме и увольнении таких сотрудников.