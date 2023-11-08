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Общество

В Пензе начальник не хотел платить работнику 1 млн за оторванную руку

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Предпринимателю, по вине которого 19-летний парень стал инвалидом, не удалось доказать свою непричастность к трагедии.

В 2018 году молодой человек нанялся на работу в компанию, занимавшуюся штукатуркой и отделкой строительных объектов. Предприниматель заверил, что он принят подсобным рабочим.

Новому работнику устно изложили порядок и соотношения компонентов для качественной подачи цементной смеси. Никаких должностных инструкций ему под подпись не выдавали, о технике безопасности не рассказывали.

9 июля 2018 года в коттеджном поселке «Дубрава» новичок промывал рабочие механизмы. Его правая рука попала в растворонасос, и ее оторвало на уровне средней трети плеча.

Предприниматель приехал к искалеченному парню в больницу, привез зарплату и попросил не рассказывать сотрудникам трудовой инспекции о подробностях получения травмы. После этого он исчез и на связь не выходил.

Молодой человек обратился в суд с просьбой установить факт трудовых отношений и несчастного случая на производстве, а также компенсировать моральный вред. В свою очередь ответчик заявил, что парень у него никогда не работал, растворонасос же в день ЧП вообще находился на другом объекте.

Тем не менее суд, изучив материалы дела, установил правоту истца и взыскал с ответчика в его пользу компенсацию морального вреда в размере 1 миллион рублей.

«Не согласившись с решением, представитель ответчика подал апелляционную жалобу, однако судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев ее, оставила решение суда первой инстанции без изменения», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

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