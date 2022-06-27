В Пензенском районе потерявшему руку рабочему заплатят 1 млн

27.06.2022 | 16:45

В Пензенском районе с индивидуального предпринимателя взыскали 1 млн рублей в пользу его подчиненного, лишившегося правой руки на производстве.

В середине июня 2018 года молодой мужчина устроился подсобным рабочим к ИП, занимавшемуся отделкой на строительных объектах в регионе.

Сначала новичок трудился на ГПЗ-24, потом его перевели на участок в поселок Дубрава.

9 июля примерно в 13:30 он начал промывать механизмы бетононасосной станции, и его правую руку затянуло в полость насоса. Пострадавший тут же потерял сознание и очнулся только в городской больнице, где ему поставили диагноз «травматическая ампутация правого плеча».

«Во время нахождения истца в больнице к нему приезжал ответчик, привозил заработную плату в размере 11 000 руб., просил не говорить сотрудникам трудовой инспекции о подробностях получения травмы. Впоследствии истец узнал, что ответчик отрицает факт трудовых отношений с ним», - рассказали в пресс-службе Пензенского районного суда.

Мужчина проходил реабилитацию, переживал за свое будущее, испытывал фантомные боли. Работодатель же на связь не выходил, никакой помощи теперь уже бывшему подчиненному не оказывал.

Тогда пострадавший обратился в суд. Он потребовал установить факт трудовых отношений между ним и ИП, зафиксировать несчастный случай на производстве и взыскать с предпринимателя компенсацию морального вреда.

Ответчик не признал требования и попросил отказать в иске.

Служители Фемиды, изучив материалы дела, встали на сторону потерпевшего и постановили взыскать с работодателя 1 млн рублей.