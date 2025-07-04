Бизнесмена Олега Фомина задержали по новому уголовному делу

04.07.2025 | 18:57

В Пензе вновь задержали известного предпринимателя, бывшего депутата городской думы (IV и V созывов), собственника компании «Дилижанс» Олега Фомина.

Изначально он обвинялся в совершении мошенничества в особо крупном размере в отношении муниципального имущества (предположительно, дело связано с СМУП «Пензалифт»).

Впервые Фомина задержали 20 июня. По версии следствия, к совершению преступления обвиняемый привлек конкурсного управляющего муниципального предприятия - собственника имущества. Тот также задержан вместе с двумя юристами, которые подготовили и направили в суд документы об инициировании процедуры банкротства МУП.

По решению суда Олег Фомин был взят под стражу, однако 4 июля, после возмещения ущерба городу в размере 16 000 000 рублей, бизнесмену изменили меру пресечения, его перевели под домашний арест - до 19 августа.

По данным сетевого издания «ПензаИнформ», как только он вышел за ворота СИЗО, его на глазах адвоката опять задержали силовики - в рамках нового уголовного дела о мошенничестве, сумма ущерба по которому составляет более 160 млн рублей.

Олег Фомин доставлен к следователю. В воскресенье, 6 июля, ему в очередной раз изберут меру пресечения.