В Пензе арестован начальник отдела ТУ Россельхознадзора

02.07.2025 | 17:05

В среду, 2 июля, арестовали начальника отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства территориального управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенскому региону.

Чиновник проходит по статье УК РФ о взятке, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 5 статьи 290 УК РФ (умышленное особо тяжкое преступление, наказание за которое - лишение свободы сроком до 12 лет).

По неподтвержденным данным, мужчина получал деньги от владельцев крестьянско-фермерских хозяйств в обмен на создание благоприятных условий для работы.

Его заключили под стражу на 1 месяц 28 суток, то есть до 26 августа включительно.

Расследование уголовного дела продолжается.