Жительница Спасска напала с кирпичом на полицейского

03.07.2025 | 13:31

В четверг, 3 июля, в Спасске оштрафовали 28-летнюю местную жительницу, которая напала с кирпичом на правоохранителя. Таким образом женщина попыталась заступиться за своего знакомого.

23 апреля в промежутке с 15:15 до 15:30 старший полицейский отделения вневедомственной охраны на законном основании собирался задержать мужчину, нарушившего правопорядок.

«Желая воспрепятствовать задержанию, женщина вооружилась обнаруженным на территории парка строительным кирпичом, подбежала к полицейскому и нанесла ему сзади удар кирпичом в область шеи, причинив физическую боль, а также телесные повреждения в виде ушиба, ссадин мягких тканей задней поверхности шеи», - рассказали в Спасском районном суде.

Злоумышленница признала вину, ее оштрафовали на 25 000 рублей.

Так как до этого женщину судили за другое преступление, кроме штрафа ей по совокупности назначили 6 месяцев ограничения свободы.