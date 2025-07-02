Арест в Россельхознадзоре: стали известны подробности

02.07.2025 | 19:00

В СКР рассказали подробности уголовного дела, возбужденного в отношении начальника отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства территориального управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенскому региону.

«По данным следствия, в период с декабря 2024 года по январь 2025-го он вымогал у главы крестьянско-фермерского хозяйства взятку, угрожая в случае отказа совершить действия, входящие в его должностные полномочия, которые могут причинить вред законным интересам потерпевшего и деятельности возглавляемого им хозяйства», - пояснила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

В конце января глава КФХ передал чиновнику 50 000 рублей за общее покровительство и создание благоприятных условий для работы.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 5 статьи 290 УК РФ, наказание за которое - лишение свободы сроком до 12 лет.

По ходатайству следователя суд заключил его под стражу на 1 месяц и 28 суток, то есть до 26 августа включительно.

«По месту жительства и работы обвиняемого проведены обыски. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения коррупционного преступления и закрепление доказательственной базы», - добавила Татьяна Махницкая.