Криминал

Мошенничество при банкротстве МУП: обвиняемый вернул 16 млн рублей

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Известному пензенскому предпринимателю, бывшему депутату городской думы IV и V созывов, собственнику компании «Дилижанс» Олегу Фомину, который обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере в отношении муниципального имущества, изменили меру пресечения.

Предпринимателя переведут под домашний арест до 19 августа. Ранее Фомин содержался под стражей.

По сообщению областного суда, меру пресечения изменили потому, что защитник бизнесмена предоставил сведения о возмещении ущерба городу. Речь о сумме 16 000 000 рублей.

Олега Фомина задержали 20 июня. По версии следствия, к совершению преступления обвиняемый привлек конкурсного управляющего муниципального предприятия - собственника имущества. Тот также задержан.

Расследование уголовного дела продолжается.

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