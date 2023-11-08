В Пензе дорогу на ул. Зеленодольской защитят от размывания

08.11.2023 | 18:37

В Пензе на улице Зеленодольской занимаются работами по обустройству водоотведения. Цель специалистов - предотвратить размывание проезжей части.

Рабочие трудятся на участке от дома № 46 на улице Летней до дома № 5 на Зимней.

Сейчас завершена разработка траншеи с устройством щебеночного основания, сообщили в управлении ЖКХ города.

Планируется, что работы завершатся до 1 декабря, в том числе по устройству водопереливных труб на въезде в КП «Дубрава» и дождеприемного колодца - в СНТ «Засека».

В конце октября Зеленодольскую закрывали на несколько часов. Пояснялось, что движение будет невозможно из-за того, что специалисты займутся обустройством на улице ливневых лотков.