На улице Зеленодольской временно ограничат движение

30.10.2023 | 19:35

Во вторник, 31 октября, в Пензе на улице Зеленодольской запретят движение транспорта. Об этом предупредили в управлении ЖКХ города.

Проехать нельзя будет с 10:00 до 14:00.

В это время специалисты будут проводить работы по обустройству ливневых лотков, объяснили в управлении.

Водителям рекомендовали принять во внимание эту информацию и заранее запланировать маршрут.

Ранее в Пензе для движения закрыли пересечение улиц Свердлова и Богданова, там занимаются земляными работами. Планируется, что проезд станет доступным с 1 ноября.