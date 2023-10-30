На улице Зеленодольской временно ограничат движение

Во вторник, 31 октября, в Пензе на улице Зеленодольской запретят движение транспорта. Об этом предупредили в управлении ЖКХ города.
Проехать нельзя будет с 10:00 до 14:00.
В это время специалисты будут проводить работы по обустройству ливневых лотков, объяснили в управлении.
Водителям рекомендовали принять во внимание эту информацию и заранее запланировать маршрут.
Ранее в Пензе для движения закрыли пересечение улиц Свердлова и Богданова, там занимаются земляными работами. Планируется, что проезд станет доступным с 1 ноября.
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