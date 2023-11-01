Просрочку и фальсификат разрешат использовать в корм для животных

01.11.2023 | 08:43

Ретейлеры и производители смогут направлять некачественные продукты на переработку в корм для животных. Сейчас оборот некачественной пищевой продукции в торговых сетях запрещен, ее утилизируют.

Как сообщают «Известия», Министерство сельского хозяйства РФ подготовило проект приказа, согласно которому с 1 сентября 2024 года будут действовать правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы (ВСЭ).

Речь идет о фальсификате, продуктах без маркировки, товарах без сопроводительных документов. Для них можно будет заказать ветеринарно-санитарную экспертизу.

Специалисты Госветслужбы оценят внешний вид продукции, сопроводительные документы к ней, если они есть, состояние упаковки, а также возьмут пробы для лабораторных исследований. Все действия строго регламентированы по времени: первоначальную оценку делают в течение трех часов, лабораторные исследования - в течение десяти дней, на завершающий этап также отводится три часа.

Результатом экспертизы должен стать запрет или разрешение на использование продукции в корм для животных.

Ранее Управление Роспотребнадзора по Пензенской области предупредило о вероятности покупки фальсифицированной красной икры дистанционным способом. Жалобы на подделку поступают в ведомство от жителей региона.

Также икру неустановленного происхождения обнаружили на полках магазинов во многих регионах страны, в том числе и в Пензенской области.