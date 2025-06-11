Жителей Кузнецка приглашают на открытие нового магазина «Победа»

11.06.2025 | 10:15

В пятницу, 13 июня, в Кузнецке, на ул. Белинского, 2а (ТЦ «Солнечный»), распахнет двери 4-й в городе и 17-й в Пензенской области магазин «Победа». Торжественное открытие пройдет в субботу, 14 июня.

Вот уже 10 лет «Победа» радует покупателей низкими ценами. Формат магазинов-дискаунтеров давно полюбился бережливым людям. Здесь есть все необходимое для вкусного и разнообразного меню: от фруктов и овощей до мясной и рыбной продукции. Также представлены товары для дома и дачи, игрушки, бытовая химия и даже одежда.

Магазин работает по принципу продсклада: товары расположены в торговом зале на паллетах и стеллажах в заводских упаковках, что позволяет использовать всю площадь торговой точки, не переплачивая за выкладку и дополнительные помещения.

Компания сотрудничает с местными и федеральными производителями напрямую, не тратя время и деньги на посредников. Торговая сеть «Победа» рационально подходит к собственным расходам, чтобы обеспечить низкие цены для покупателей.

При этом компания не экономит на качестве. В дискаунтере есть товары, производство которых строго контролируется торговой сетью от этапа изготовления до попадания на прилавок. К ним относятся мясные изделия «Совнарком», консервация «Большая Грядка», молочные изделия «Снежино», сыры Gustoso, печенье и вафли «Сладкие вечера». Собственные торговые марки компании заслужили любовь покупателей и награды на всероссийских дегустационных конкурсах, таких как «Наша марка», «Продэкспо», «ГЕММА» и т. п.

Торговая сеть всегда открыта к диалогу: активно ведутся соцсети («ВКонтакте», Telegram, «Одноклассники»), работает сайт (магазинпобеда.рф), где можно узнать актуальные предложения, посмотреть полезные рецепты, оставить отзыв и поучаствовать в конкурсах.

Кузнечан приглашают на праздник 14 июня в 11:00 на ул. Белинского, 2а (ТЦ «Солнечный»). Слоган магазина «Вместо непонятных акций - стабильно низкие цены!». Убедиться в его честности можно, посетив «Победу».

Реклама. Заказчик - ООО «Торговая Компания Лето», ИНН 7327067461.