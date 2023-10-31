Пензенцев предостерегли от покупки красной икры от фирмы-призрака

31.10.2023 | 13:56

В Управление Роспотребнадзора по Пензенской области поступают обращеня от жителей региона, которые дистанционным способом купили лососевую икру. Вместо деликатеса в банках оказалась дурно пахнущая серая бесформенная масса, плавающая в темной жидкости.

В интернет-магазине «Озон» предлагалась к продаже красная икра в стеклянной банке (220 г). На маркировке указано: «Изготовитель - ООО «Камчатский рыболов», 683008, Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, д. 4/2».

Однако, как показала проверка, ООО с таким названием в Камчатском крае не зарегистрировано. По значащемуся на банке адресу нет никакого рыбоперерабатывающего предприятия.

«Данная продукция изготовлена предприятием-призраком, реализуется без ветеринарных сопроводительных документов, не может быть установлена прослеживаемость нахождения в обороте икры красной лососевой», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты предупреждают пензенцев: не стоит покупать эту продукцию. Управление уже приняло меры для прекращения продаж.

Ранее стало известно, что в магазинах по всей стране обнаружили почти 200 тонн икры неустановленного происхождения, изготовленную на фантомных площадках. По закону сомнительный продукт должен быть изъят из оборота, однако представители бизнеса пока не получили соответствующих предписаний. Россельхознадзор обратился в Следственный комитет, МВД и прокуратуру с просьбой принять меры реагирования.