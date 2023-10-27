Мэрия откликнется на сообщения о коллапсе в районе гимназии № 13

27.10.2023 | 13:15

В пятницу, 27 октября, на сессии гордумы зашла речь о транспортной доступности учебных заведений в Пензе. Тему поднял депутат Жиганша Туктаров.

По его словам, возник коллапс в районе улицы Тернопольской. У гимназии № 13 и филиала детского сада № 2, где расположена начальная школа, родителям учеников негде ставить машины. Жители близлежащих домов не могут из-за этого выехать со дворов, особенно по утрам.

«Я вызывал представителей ГАИ, администрации, решение никак не могут найти», - посетовал депутат, уточнив, что на участке нужны заездные карманы.

По мнению главы Пензы Александра Басенко, такая проблема характерна практически для всех школ города.

«Давайте на участок выедет управление ЖКХ, посмотрим, чьи это земельные участки и о каких площадях обустройства парковок идет речь», - дал он ответ относительно гимназии № 13.

Александр Басенко заявил, что «надо постепенно по всем учреждениям эту проблему решать», и привел в пример Губернский лицей, где начали создавать парковочную зону. Там из-за машин родителей зачастую затруднялось движение общественного транспорта.