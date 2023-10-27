Сетевое издание|18+|Пятница|27 окт 2023|22:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Снег |
+3oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Мэрия откликнется на сообщения о коллапсе в районе гимназии № 13

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В пятницу, 27 октября, на сессии гордумы зашла речь о транспортной доступности учебных заведений в Пензе. Тему поднял депутат Жиганша Туктаров.

По его словам, возник коллапс в районе улицы Тернопольской. У гимназии № 13 и филиала детского сада № 2, где расположена начальная школа, родителям учеников негде ставить машины. Жители близлежащих домов не могут из-за этого выехать со дворов, особенно по утрам.

«Я вызывал представителей ГАИ, администрации, решение никак не могут найти», - посетовал депутат, уточнив, что на участке нужны заездные карманы.

По мнению главы Пензы Александра Басенко, такая проблема характерна практически для всех школ города.

«Давайте на участок выедет управление ЖКХ, посмотрим, чьи это земельные участки и о каких площадях обустройства парковок идет речь», - дал он ответ относительно гимназии № 13.

Александр Басенко заявил, что «надо постепенно по всем учреждениям эту проблему решать», и привел в пример Губернский лицей, где начали создавать парковочную зону. Там из-за машин родителей зачастую затруднялось движение общественного транспорта.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте