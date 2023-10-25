В Пензе начали делать парковку у Губернского лицея

В Пензе уложили первый слой асфальта на парковке у Губернского лицея, расположенного на улице Попова.
В среду, 25 августа, снимками с места работ поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Александр Басенко.
Он добавил, что парковку решили обустроить после обращений родителей учеников в социальных сетях.
«Сделать это получилось благодаря ремонту улицы Попова», - написал Басенко.
Обновление улицы должны завершить до конца октября.
Также в Пензе хотят сделать стоянку в районе городской поликлиники № 2 - со стороны улицы Красной. Пока сроки ее появления не обозначены.
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