В Пензе начали делать парковку у Губернского лицея

25.10.2023 | 21:13

В Пензе уложили первый слой асфальта на парковке у Губернского лицея, расположенного на улице Попова.

В среду, 25 августа, снимками с места работ поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Александр Басенко.

Он добавил, что парковку решили обустроить после обращений родителей учеников в социальных сетях.

«Сделать это получилось благодаря ремонту улицы Попова», - написал Басенко.

Обновление улицы должны завершить до конца октября.

Также в Пензе хотят сделать стоянку в районе городской поликлиники № 2 - со стороны улицы Красной. Пока сроки ее появления не обозначены.