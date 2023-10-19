Жителей области, устраивающих свалки, наказывают рублем

19.10.2023 | 09:53

Несколько жителей Пензенской области привлечены к ответственности за загрязнение окружающей среды.

В Пачелмском районе сельчанин опустошил выгребную яму на подворье, вывез содержимое со двора и вылил на почву.

Другой безответственный гражданин отремонтировал балкон в доме № 25 на улице Ульяновской Пензе, а отходы, вместо того чтобы погрузить в контейнер, свалил рядом с площадкой на землю.

Еще одна пензячка выгрузила мусор на улице Ботанической в Ахунах. На муниципальной земле оказались автомобильные шины, песок и остатки бетона.

Каждого из трех нарушителей оштрафовали на 2 000 рублей, сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Ранее житель Пензы сообщил в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» о стихийной свалке в лесу неподалеку от села Старое Демкино в Шемышейском районе. Рядом с обустроенным местом отдыха появились мешки с мусором, детские игрушки, посуда, автомобильные покрышки, куски поролона, мебель и другие предметы домашнего обихода. Возмущенный пензенец предложил способ найти «мусорного беспредельщика» - выяснить, кто в близлежащих населенных пунктах справил новоселье и мог избавиться от хлама.