В Пензе предприятие заплатит миллион за превышение нагрузки на ось

03.09.2025 | 13:15

Пензенский областной суд рассмотрел 4 жалобы генерального директора ООО «Ребус М» на постановления инспекторов Ространснадзора и решения Земетчинского районного суда, которыми на его организацию были наложены крупные штрафы за нарушение правил движения тяжеловесного транспортного средства.

В двух случаях речь шла о превышении нагрузки на ось на величину более 20, но менее 50%.

Нарушения были зафиксированы на 67 км + 200 м дороги с. Поим - р. п. Башмаково - р. п. Земетчино. 6 марта там проехали принадлежащие ООО «Ребус М» автобетоносмеситель 5814Z9 на шасси КамАЗ 6520 с превышением нагрузок на ось № 2 на 40,74%, на ось № 3 - на 46,59% и КамАЗ 6520 с превышением нагрузок на 27,8% и 34,66% соответственно.

Постановлением инспекторов Ространснадзора «Ребус М» в каждом случае было оштрафовано на 525 000 рублей, а затем Земетчинский районный суд снизил размеры взысканий до 262 500 рублей.

Два других нарушения заключались в превышении нагрузки на ось на величину более 50%.

4 марта принадлежащий ООО «Ребус М» автобетоносмеситель 5814Z9 на шасси КамАЗ 6520 двигался по дороге с. Поим - р. п. Башмаково - р. п. Земетчино с превышением нагрузки на ось № 2 на 45,58%, на ось № 3 - на 50,08%; 6 марта - с превышением нагрузки на ось № 2 на 45,69%, на ось № 3 - на 50,75%.

За каждое из этих нарушений инспектор Ространснадзора оштрафовал «Ребус М» на 600 000 рублей. Земетчинский районный суд изменил постановления и снизил размеры взысканий до 300 000 рублей.

В поданных жалобах генеральный директор организации просил отменить принятые процессуальные акты и прекратить производство по делам. Он ссылался на то, что в период выявления нарушений автоматический пункт весового и габаритного контроля на дороге работал некорректно.

Однако суд не нашел оснований усомниться в правильности показаний технического средства измерения. Оно имеет свидетельство о проведенной 20 февраля 2025 года поверке со сроком действия до 19 февраля 2026 года включительно.

В итоге штрафы по 300 000 рублей ООО «Ребус М» придется заплатить: областной суд оставил решения Земетчинского без изменения, а жалобу гендиректора предприятия - без удовлетворения.

Размеры двух других штрафов были снижены с 262 500 рублей до 225 000. Дело в том, что вступили в силу изменения Кодекса РФ об административных правонарушениях и допущенные ООО «Ребус М» нарушения стали квалифицироваться по другой части соответствующей статьи, где суммы взысканий иные. В остальной части процессуальные акты были оставлены без изменения.