С 1 сентября в России начнут штрафовать за рекламу VPN-сервисов

01.09.2025 | 16:11

С 1 сентября в России вступил в силу закон, который запрещает рекламу VPN и других средств обхода блокировок. С его текстом можно ознакомиться на портале официального опубликования правовых актов.

Закон запрещает «распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен».

За рекламу VPN и других средств доступа к заблокированным сайтам граждан оштрафуют на сумму от 50 000 до 80 000 рублей, должностных лиц - от 80 000 до 150 000, юридических - от 200 000 до 500 000.

Использование VPN само по себе не запрещено, уточнил первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин, комментируя изменения КоАП РФ «Парламентской газете».

С 1 сентября также введены штрафы за поиск в сети экстремистских материалов.