Введены штрафы для тех, кто бросает самокаты в неположенных местах

22.08.2025 | 13:42

В Пензенской области введены штрафы за оставление средств индивидуальной мобильности (СИМ) в неположенных местах. Соответствующее решение приняли депутаты Законодательного собрания на сессии в пятницу, 22 августа.

Народные избранники внесли изменения в Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях.

Вводится ответственность за оставление СИМ вне установленных муниципальными нормативными правовыми актами территорий. Граждан будут штрафовать на сумму от 3 000 до 4 000 рублей; лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 10 000 до 30 000 рублей; юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

«Идентичное наказание предусмотрено за игнорирование порядка и условий размещения временных сооружений и конструкций, для которых не требуется разрешения на строительство, предназначенных для организации стоянки и хранения велосипедов, СИМ, различного спортивного инвентаря», - сообщили в Законодательном собрании.

За повторное нарушение штрафные санкции будут увеличены.