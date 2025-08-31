Водителей будут штрафовать за лямки вместо детских кресел

31.08.2025 | 15:49

В России ужесточаются требования к автомобильным детским креслам. За бескаркасные аналоги и лямки будут наказывать. Штрафы для обычных водителей составят 3 000 рублей, для юрлиц (включая такси) до 100 000.

По новым правилам детям можно будет находиться в салоне только в специальных креслах или бустерах.

«Всякие разновидности лямок, адаптеров, бескаркасных автомобильных кресел, которые из себя представляют буквально какие-то тряпочки с лямочками, теперь на уровне буквы закона запрещены для использования в автомобиле», - рассказала ТАСС первый зампред комитета Госдумы Татьяна Буцкая.

По ее словам, неправильно подобранные устройства при аварии или резком торможении могут травмировать ребенка. Кроме того, известны случаи, когда дети умирали от удушья (ремни в автомобилях рассчитаны на пассажиров ростом выше 150 см).

При этом нижняя часть лямок фиксируется у малышей в области живота (в момент ДТП сильный удар придется на внутренние органы).