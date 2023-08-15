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Глас народа

Пензенец предложил способ найти «мусорных беспредельщиков»

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В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился 35-летний житель областного центра по имени Андрей.

«На днях мы с женой и 10-летним сыном решили провести день на любимом месте - на опушке леса возле пруда у села Старое Демкино в Шемышейском районе. Там есть удобное место для отдыха - оборудованное кострище, скамейки, можно поставить палатку. Как правило, народ там отдыхает воспитанный: мусор за собой убирают», - рассказал он.

Когда семья обустроилась, отец с сыном решили погулять и направились по грунтовой дороге в глубь леса.

«В ста метрах от опушки, на солнечной полянке у края оврага мы увидели жуткую свалку. В одной куче оказались мешки с мусором, детские игрушки, эмалированный таз, автомобильные покрышки, куски поролона, древняя мебель и даже одинокая кроссовка», - описал картину пензенец.

По его словам, ему было очень стыдно перед сыном за отвратительный пейзаж, отбивший всякую охоту гулять по лесу. Он отметил, что свалка появилась не так давно - еще в июле ее не было. Мужчина предположил, что кто-то купил дом в одном из сел, расположенных по близости, или вступил в наследство: на траву свалили все барахло, годами копившееся в жилище.

«Думаю, при желании вполне можно найти «мусорных беспредельщиков», которые пожадничали вывезти ненужную утварь цивилизованным способом и выкинули все в лес. Ведь любые действия с недвижимостью регистрируются, а значит, вычислить новоселов в близлежащих населенных пунктах вполне реально. Таких людей надо жестко наказывать, а свалки ликвидировать за их счет», - считает Андрей.

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