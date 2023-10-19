Ученики из Малой Сердобы жалуются на угрозы за письма Мизулиной

19.10.2023 | 19:10

В четверг, 19 октября, директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале снова написала о Пензенской области. На этот раз не о жалобах учеников на холод в школах, а об угрозах детям в Малой Сердобе, которые обращались к ней с просьбой помочь.

«Это не единственная ситуация, когда на детей давит руководство школ после публичной огласки какой-то ситуации. Пензенская область, Малая Сердоба: после обращения детей ко мне в связи с отсутствием отопления директор заявила о проверке телефонов школьников. Угрожает вычислить всех «по IP» с привлечением правоохранительных органов. Прошу министерство образования региона обратить внимание на действия директора и принять меры», - написала член Общественной палаты России.

Она приложила скриншоты сообщений от детей из Малой Сердобы.

«Сейчас включили отопление. Но из-за жалоб нам всем угрожают сдачей телефонов на проверку соцсетей «ВКонтакте» и Тelegram. Более того, в классах стоит невыносимая духота. Класс. рук. говорит, что было поручено специально включить такое, чтобы было неповадно «стучать всем подряд». И то, что это незаконно, никого не волнует», - поделился один из учеников.

«Ваше сообщение правда заметили, и теперь в школе тепло, даже слишком. Как сказала директор, специально включили сильно, чтобы не жаловались. И учителя теперь почти на каждом уроке говорят: «С чем боролись, на то напоролись», и вообще, что жалоба вам - это донос и подлость, мы позор школы... Также ученикам классов хотят устроить собрание или досмотр телефонов, об этом говорят нам. Завуч и директор с учителями просто только и делают, что постоянно напоминают про то, что не стоит жаловаться всем в интернете, вот к чему это может привести», «После этого учителя стали угрожать проверкой телефонов, сообщений и оставлять после уроков для воспитательных бесед. Это кажется неприемлемым и несправедливым», - подтвердили его слова другие.

«В лицее в Малой Сердобе и правда затопили после вашей новости. Но сначала учителя и классная говорили, что будут проверять телефоны, чтобы узнать, кто жалуется. Но хотя бы этого не произошло. А хуже другое. Теперь в классах по 28 градусов, это очень жарко. Батареи даже слишком горячие. И в футболках учителя запрещают ходить. Разрешена только одежда с рукавом. Учителя только и делают, что постоянно говорят нам: «Вот это специально так сделали вам в месть, чтобы вы поняли, что не стоит жаловаться «тетенькам из интернета», и т. д. Уменьшить отопление не хотят. Директор говорит: «Вот жаловались, теперь получите». Духота стоит во всех классах», - написал примерно то же самое еще один ученик.

Угроза найти «по айпи» тоже приложена: «Малая Сердоба, сегодня по школе ходил директор и проверял температуру в кабинетах, температура вроде нормальная, явно не 10-13 градусов, и, когда мы сидели на уроке, к нам опять зашел директор (он проходил по 7 классам) и начал выяснять, кто же это писал, также учитель русского языка начинал нам угрожать, что, кто написал это сообщение, явно найдется, его пробьют по айпи. Сказали еще, чтобы мы следили, что выкладываем, ведь правоохранительным органам не составит труда найти человека, кто это написал».

Ранее Екатерине Мизулиной поступило множество сигналов из Пензенской области об отсутствии отопления в образовательных организациях.