Сетевое издание|18+|Среда|9 июл 2025|21:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+32oC
+33oC
Завтра | Ясно |

Глас народа

Пензенец пожаловался на девушку, плюющую с моста на лодки

Печать
Telegram

Житель Пензы, катаясь на лодке по Суре в черте города, стал свидетелем необычной ситуации. С моста Дружбы на проплывающих внизу людей пыталась плюнуть девушка.

Горожанин выложил видео в Сеть. На нем запечатлено, как неизвестная передвигается по сооружению, стараясь оказаться прямо над лодкой.

«Бегает по мосту и пытается плюнуть на людей. Что за поколение. Если тебя жизнь чем-то обидела или обделила, разве виноваты другие в этом?» - отметил автор ролика.

Пензенцы, посмотревшие видео, осудили поступок девушки. «Зачем она это делает?» - задался вопросом один из них.

Случаи, когда горожане ведут себя странно, для Пензы не редкость. Однако чаще жителей смущают обнаженные люди. Так, в мае в Засечном внимание водителей привлек голый человек, бежавший по обочине дороги.

В июле 2024 года в Дальнем Арбекове обнаженный мужчина, размахивая игрушкой из секс-шопа, стучал в двери детсада.

В конце сентября 2024-го в районе станции Пенза-I прохожие заметили голого мужчину, несущего в руках икону.

Источник видео и фото - t.me/penza_chs.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте