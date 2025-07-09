Пензенец пожаловался на девушку, плюющую с моста на лодки

09.07.2025 | 20:25

Житель Пензы, катаясь на лодке по Суре в черте города, стал свидетелем необычной ситуации. С моста Дружбы на проплывающих внизу людей пыталась плюнуть девушка.

Горожанин выложил видео в Сеть. На нем запечатлено, как неизвестная передвигается по сооружению, стараясь оказаться прямо над лодкой.

«Бегает по мосту и пытается плюнуть на людей. Что за поколение. Если тебя жизнь чем-то обидела или обделила, разве виноваты другие в этом?» - отметил автор ролика.

Пензенцы, посмотревшие видео, осудили поступок девушки. «Зачем она это делает?» - задался вопросом один из них.

Случаи, когда горожане ведут себя странно, для Пензы не редкость. Однако чаще жителей смущают обнаженные люди. Так, в мае в Засечном внимание водителей привлек голый человек, бежавший по обочине дороги.

В июле 2024 года в Дальнем Арбекове обнаженный мужчина, размахивая игрушкой из секс-шопа, стучал в двери детсада.

В конце сентября 2024-го в районе станции Пенза-I прохожие заметили голого мужчину, несущего в руках икону.

Источник видео и фото - t.me/penza_chs.