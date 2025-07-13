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Из жизни

Из-за ямы на проспекте Строителей пострадали несколько машин

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В Пензе несколько автомобилей пострадали из-за неогороженной ямы на проспекте Строителей. На это пожаловались водители в Сети.

Опасный участок находился на проезжей части около Лозицкой, 1а. Там был срезан асфальт на двух полосах дороги.

«Никаких знаков о том, что идет ремонт дороги - нет!» - отметила горожанка.

Она опубликовала ролик, на котором видно, как по яме проезжает автомобиль, и в этот момент слышен звук удара. На других кадрах запечатлены несколько машин (вероятно, пострадавших), стоящих на дороге у бордюра.

Пензенцы, посмотревшие видео, рекомендовали водителям обратиться в суд.

Подобные дела автомобилисты уже выигрывали. В 2024 году в пользу женщины, попавшей в яму на трассе в Нижнеломовском районе, было решено взыскать 219 000 рублей.

В том же году в Пензе суд обязал городское управление ЖКХ компенсировать ущерб автовладельцу, наехавшему на яму на улице Карпинского.

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Источник — видео и фото группы «Пенза Новости»
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