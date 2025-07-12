Стало известно, где именно в Заре построят бассейн

Планы построить бассейн в Заре заинтересовали пензенцев. Они уточнили у властей, где именно появится новый спортивный объект.
На вопрос ответил представитель городского комитета по спорту и молодежной политике на странице губернатора во «ВКонтакте».
«Проектно-сметную документацию подготовят уже в этом году. Постройка бассейна планируется рядом с умной спортивной площадкой», - сообщил он.
Возведение объекта хотят начать в 2026-м. Работы проведут на средства, направленные из федерального бюджета.
Ранее стало известно, что на разработку проектно-сметной документации для строительства объекта намерены выделить 8 759 000 рублей из городской казны.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀