Должников МФО захотели защитить от коллекторов

12.07.2025 | 11:52

В Госдуму РФ внесли проект закона о запрете передавать коллекторам долги граждан перед микрофинансовыми организациями (МФО). Документ размещен в базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предложили пресечь практику, когда МФО уступают права по договорам коллекторским агентствам, а те действуют агрессивно. В результате граждане рискуют лишиться последнего имущества.

Законопроект предусматривает запрет МФО передавать полномочия по микрозаймам профессиональным взыскателям без согласия клиентов.

Им предоставляется право решать вопрос о задолженностях самостоятельно через своих сотрудников либо при участии третьих лиц на основании договора, не предполагающего передачу прав требования. По мнению авторов инициативы, так заемщики будут защищены, а взаимодействие сторон станет более взвешенным.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.