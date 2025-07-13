В Пензенском районе в гнезде редкого хищника появился птенец

13.07.2025 | 10:32

В гнезде скопы, поселившейся в Пензенском районе, появился птенец. Об этом сообщили в региональном минлесхозе.

В 2023 году хищники обустроили свой дом на опоре линии электропередачи и попали под пристальное внимание специалистов охотуправления.

Скопа находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу Российской Федерации.

«Наш регион может похвастаться всего 3-4 парами этих удивительных птиц, а также 5-6 одиночными летне-кочующими особями», - рассказали в минлесхозе.

В Сурский край скопы прилетают в начале апреля. Основу их рациона составляет рыба, поэтому они предпочитают селиться по берегам рек, озер и водохранилищ. Пернатые хищники гнездятся как непосредственно на водоемах, выбирая для этого стоящие в воде сухие деревья, так и на удалении.

В 2019 году гнездо краснокнижной птицы охотоведы и известный пензенский орнитолог Вячеслав Фролов нашли в окрестностях деревни Лемзяйки.