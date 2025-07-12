Проезд на Восточное кладбище откроют для ряда водителей

12.07.2025 | 15:39

В Пензе планируют расширить перечень транспортных средств, водителям которых разрешат проезд на Восточное кладбище. Соответствующее постановление администрации города сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Обсуждать документ будут до 19 июля.

В постановлении указывается, что движение по кладбищу хотят разрешить мотоциклам, мопедам, скутерам, легким квадри- и квадроциклам.

Свободным для всех проезд будет на Радоницу, 9 Мая, Троицкую и Дмитриевскую родительские субботы.

Сейчас на территорию кладбища не пропускают автомобили. Исключение – катафалки, машины с водителями или пассажирами с установленной инвалидностью, престарелыми людьми (мужчинами старше 60 лет и женщинами старше 55). Также разрешен проезд для благоустройства места захоронения.

Документ вступит в силу на следующий день после официального опубликования.