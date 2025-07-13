В реанимации больницы имени Г. А. Захарьина появились новые мониторы

13.07.2025 | 15:39

В отделении реанимации и интенсивной терапии для кардиологических пациентов больницы имени Г. А. Захарьина появились современные прикроватные мониторы.

Всего новых устройств 6. Они помогают круглосуточно следить за людьми в тяжелых и критических состояниях после стентирования сосудов, острых инфарктов миокарда, а также страдающих от нарушений сердечного ритма.

«Современное оборудование, необходимое для обеспечения безопасности пациента во время операции и в послеоперационном периоде, крайне важно», - отметил и. о. заведующего отделением больницы Евгений Усанов, его слова приводит региональный минздрав.

Всего в отделении теперь 13 мониторов, один из них передадут в филиал на Гагарина, 24.

Также в 2025 году в больницу должны поступить два наркозно-дыхательных аппарата, портативный УЗИ-аппарат, два гастроскопа и 10 прикроватных мониторов.