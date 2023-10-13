Школьники и студенты Пензы и области массово жалуются Мизулиной

13.10.2023 | 15:00

Не только ученик пензенской школы № 20 пожаловался на учителей и отсутствие отопления директору Лиги безопасного интернета, члену Общественной палаты России Екатерине Мизулиной. Оказалось, что из Пензенской области ей поступило множество сигналов.

Об этом Екатерина Мизулина рассказала в своем телеграм-канале в пятницу, 13 октября.

«Администрация города Пензы взяла на контроль ситуацию с отоплением в школе № 20. «На совещании при директоре педагогический состав будет проинформирован, что при низкой температуре в образовательной организации допускается ношение теплой одежды», - заявили в мэрии. Благодарю за такую быструю реакцию. Это не все обращения по этой проблеме в регионе, публикую остальные, включая новое письмо по той же школе», - написала член Общественной палаты России.

Она выложила скриншоты сообщений из Пензенского государственного университета (студенты жалуются, что в общежитии им холодно спать даже в одежде, а обогреватели запрещены по технике безопасности), школы Малой Сердобы (ученик утверждает, что теплую одежду не разрешают и приходится сидеть, сжимаясь от холода), многопрофильного колледжа Малой Сердобы (там тоже запрещают куртки, студентам сложно писать окоченевшими руками), колледжа ПензГТУ (здесь отопления нет, но куртки не запрещают), школы № 68 г. Пензы (тоже не запрещают теплые вещи, но нет ни отопления, ни горячей воды), школы № 36 (ученица пишет, что из-за холода многие болеют, а учителя пугают их возможностью не сдать экзамены и стать бездарями по жизни), школы № 18 (здесь ученик заявляет, что мерзнет до потери сознания, но теплые вещи педагоги надеть не разрешают).

В новом обращении из школы № 20 говорится, что в учебном заведении, может, и дали отопление, но на некоторых этажах батареи как будто забиты, а в угловых кабинетах особенно холодно. Также школьница снова жалуется на невозможность надеть теплые вещи. Возможно, она написала сообщение до того, как на совещании при директоре педагогический состав был дополнительно проинформирован, что при низкой температуре в образовательной организации допускается ношение теплой одежды.