В день большого субботника из Пензы вывезли сотни кубов мусора

14.10.2023 | 15:23

В субботу, 14 сентября, в Пензе длительная акция по благоустройству завершилась общегородским субботником.

Сотрудники мэрии и депутаты гордумы трудились в парке «Комсомольский». Работники ЦПКиО имени Белинского привели в порядок любимое место отдыха горожан, а также Олимпийскую аллею, Учительский сквер, территорию возле памятника танку Т-34 и Детский парк.

В Первомайском районе уборка прошла на улицах Лермонтова, Терновского, Пацаева, Мира, 40 лет Октября, Калинина, Гоголя, Маркина. В микрорайоне Междуречье и у монумента «Катюша» состоялась акция «Чистый берег» - активисты расчистили берег Суры. Не остались без внимания лесопарковые зоны у ФОК «Звезда», скверы дизельного завода и «Чайка». В частном секторе жители при содействии управляющих компаний убрали сухую траву, навели порядок во дворах, вывезли мусор.

В Октябрьском районе санитарные работы провели на проспекте Победы, в скверах «Компрессормаш», «Дом архитектора» и на улице Тернопольской. С территорий района вывезено 180 кубометров мусора.

В Ленинском районе участники субботника убрали более 100 кубометров опавшей листвы и мусора у домов № 16, 20, 22, 24 на проспекте Победы, на набережной Суры, в сквере «Молодая семья», в экопарке «Ласточкины горы».

В Железнодорожном районе расчищены территории на улицах Светлой, Клары Цеткин, Дружбы, Медицинской, Егорова, Чаадаева, Антонова. На полигон по утилизации вывезено более 190 кубометров отходов, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Ранее сообщалось, что в мероприятии примут участие около 20 000 горожан, более 500 организаций и учреждений, запланировано задействовать 250 единиц техники.