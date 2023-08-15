В Пензенской области продлили месячник по благоустройству

15.08.2023 | 13:04

В Пензенской области решено продлить месячник по благоустройству до 1 сентября. Мероприятия по очистке стартовали 24 июля, проделанной работы оказалось недостаточно.

В уборке территорий уже приняли участие 27 877 человек.

«К работам было привлечено 636 единиц специализированной техники. Убрано почти 2 млн кв. м территорий, с которых вывезено 3,5 тыс. куб. м бытового мусора. Также ликвидировано 302 свалки, очищено от мусора 768 тыс. кв. м газонов, скверов, парков, городских лесов», - сообщили в пресс-службе правительства области.

По словам главы регионального министерства ЖКХ и ГЗН Михаила Панюхина, муниципальные образования работают добросовестно, однако еще остались проблемы. Так, в надлежащем состоянии не поддерживается ряд мест общего пользования, в некоторых случаях итог работ по благоустройству неудовлетворителен: остаются порубочные остатки, строительный мусор, нескошенная трава.

Кучи мусора и неубранные территории замечают и жители Пензы. Так, горожанина, решившего прогуляться с ребенком в экопарке «Ласточкины горы» возмутили переполненные контейнеры и исходивший от них неприятный запах. Также отдыхающие жалуются на бытовые отходы, плавающие у набережной Суры.