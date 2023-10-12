В 2024-м у пензенцев будет один из самых низких прожиточных минимумов

12.10.2023 | 18:37

Пензенская область лидирует в списке регионов с самым низким прожиточным минимумом на 2024 год. Первое место регион делит с Саратовской и Белгородской областями.

Исследование подготовило агентство «ПромРейтинг», основываясь на данных Росстата.

Известно, что в следующем году величина прожиточного минимума в Пензенской области составит 12 813 рублей. Это на 738 рублей больше, чем в 2023-м.

Та же величина определена в Саратовской и Белгородской областях.

Из соседних регионов выше, чем у пензенцев, прожиточный минимум будет в Республике Мордовия (12 966 рублей), Тамбовской (13 308 рублей), Ульяновской (13 576 рублей) областях.

Максимальный прожиточный минимум установлен на 2024 год в Чукотском АО (39 813 рублей), Ненецком АО (27 890 рублей) и Камчатском крае (27 549 рублей).